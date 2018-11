Um vídeo retirado de uma câmera de segurança na Rua Bolevar Augusto Monteiro, região do bairro Quinze, mostra o exato momento em que o morador de rua Adeilson Pereira, esfaqueia a parceira com pelo menos oito golpes em via pública após um desentendimento. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (21).

A mulher se chama Nilva Albuquerque Nunes, de 34 anos, ela chegou a passar por alguns procedimentos mas. Não resistiu e morreu na madrugada desta quinta-feira (22), no Pronto Socorro da capital.

As câmeras de segurança não mostram, mas, pouco tempo depois, ao saberem do ocorrido, moradores de rua se voltaram contra Adeilson e também o esfaquearam na mesma rua, deixando-o desmaiado em via pública. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, e ele segue internado em estado grave também no Pronto Socorro de Rio Branco.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).





Comentários