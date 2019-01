Vídeo mostra momento que assaltantes atiram contra clientes de panificadora no Acre

Há uma mulher que está no balcão com uma criança e uma funcionária. As imagens mostram um dos menores pulando o balcão e indo até o caixa.

Dois menores foram apreendidos após um assalto em uma panificadora do bairro Senador Pompeio, em Tarauacá, interior do Acre, no início da noite desta sexta-feira (18).

Imagens das câmeras de segurança mostram quando os menores, de 15 e 17 anos, entram no estabelecimento e atiram. Ninguém foi atingido.

Nas imagens, os adolescentes já entram atirando. Há uma mulher que está no balcão com uma criança e uma funcionária. As imagens mostram um dos menores pulando o balcão e indo até o caixa.

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) informou que os menores conseguiram levar mais de R$ 300 do caixa. Durante a fuga, um deles apontou a arma para a polícia e foi baleado. Ele está internado no hospital da cidade e não corre risco de morte, segundo a PM.

Comentários