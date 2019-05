Mesmo no chão e ferido, a mulher continua tentando acertá-lo, outros clientes impedem que ela continuem. As duas fugiram do local.

O policial foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco e não corre risco de morte

Uma discussão quase acaba em tragédia no Mercado do Bosque, em Rio Branco. A confusão, que teria inciado por um copo de mingau, acabou com um policial ferido.

A atendente de um dos quiosques no local, que pediu para não ter a identidade revelada, disse que o homem, identificado como Cláudio Henrique, que seria sargento da PM, estava acompanhado de sua esposa e pediu um mingau em uma das bancas, duas mulheres chegaram depois e fizeram o mesmo pedido e teriam sido atendidas primeiro. Insatisfeito, Henrique reclamou e teve início uma suposta discussão.

Vídeo mostra o homem desferindo um soco em uma das mulheres que revidou em seguida a outra, que estava com um canivete, começou a acertá-lo desferiu diversos golpes nas costas, pescoço e peitoral do policial. Mesmo no chão e ferido, a mulher continua tentando acertá-lo, outros clientes impedem que ela continuem.

As duas fugiram do local.

O policial foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco e não corre risco de morte. AA mulher acusada de agredir o policial, foi presa na noite de segunda-feira (27), no município de Lábrea (AM).

