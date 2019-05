O acidente ocorreu por volta 08h00 deste domingo na Av. Assis Vasconcelos (Próximo ao Magueiras Club). Lucas Lopes Souza (22) conduzia um quadriciclo em alta velocidade. O mesmo perdeu o controle do veículo e atropelou violentamente a senhora Maria da Liberdade Pessoa da Silva (46) e em seguida se evadiu do local. A vítima conduzia sua bicicleta pela margem da Via.

Após a PM solicitar apoio do Corpo de Bombeiros para prestar socorro à vítima (tendo em vista não ter SAMU disponível), tomamos conhecimento que Lucas Lopes morava no ramal da Divisa e que teria fugido para sua residência.

A guarnição da PM se deslocou ao endereço do acusado e realizou a prisão do mesmo por volta do meio-dia.

Lucas Passos não é habilitado e pilotava o quadriciclo do seu padrasto que foi conduzido ao pátio do CIRETRAN.

Foi informado ao comando da PM que o estado de saúde da vítima é gravíssimo e que ainda não foi possível encaminha-la à cidade de Rio Branco.

