Vídeo: PM prende dupla após usar arma de brinquedo para roubar motos na fronteira

Na tarde desta terça-feira, dia 15, uma ação da de elegacia de Polícia Civil de Xapuri, por determinação do Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação coordenada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, cumpriu dois mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de A.S.F. e A.A.A., acusados de torturar um adolescente em Xapuri com uma ripa de madeira ao estilo palmatória. A “disciplina”, termo dado ao castigo aplicado por faccionados a quem descumpre ordens da facção, teria sido aplicada no adolescente R.J.S.N., de 14 anos de idade por ter cometido diversos furtos e roubos na área de atuação dos traficantes.

O adolescente vítima da tortura possui diversas passagens, com condenações por furtos, roubos e tráfico de droga e atualmente está apreendido em uma Unidade de Internação do Estado.

A prisão de um dos acusados ocorreu no dia 14 de dezembro no Fórum, quando um dos acusados saia de uma audiência. A outra prisão aconteceu dia 15, na casa do acusado no centro de Xapuri.

Em meados de outubro um vídeo circulou nas redes sociais quando o adolescente bastante conhecido no meio policial, era torturado por dois homens, enquanto um filmava e o outro batia. O vídeo foi o ponto de partida para a identificação do local da filmagem, os nomes dos acusados, bem como das testemunhas.

Os presos foram encaminhados para o complexo penitenciário Francisco Oliveira Conde.

