Um bebê recém-nascido foi entregue ao Educandário Santa Margarida pelo Conselho Tutelar nesta quarta-feira (2) após ser resgatado por policiais militares no bairro Dom Giocondo, mais conhecido como Papoco, depois que a mãe do menino, Luciana dos Santos Barbosa (22 anos), usuária de drogas e moradora de rua, foi denunciada pela comunidade por maus-tratos ao menino, nascido há 18 dias.

A polícia chegou ao local após ser acionada via Ciosp pela mãe da criança. A primeira versão, contada por Luciana, era de que seu filho havia sido sequestrado por uma casal de traficantes do Papoco. Após os relatos da mulher, os policiais militares foram à procura da criança e ouviram de várias pessoas da comunidade uma história completamente diferente daquela que fora contada pela mãe.

Na verdade, o bebê estava na casa da senhora Nívea Maria Machado de Aguiar (38 anos), que, sensibilizada pelas condições de vida da criança, resolveu cuidar dela.

O menino está doente. A mãe costumava usar até crack com a criança no colo, conforme relatos.

Luciana relutou. Não quis entregar o bebê. Após três horas de intensa conversa, os policiais conseguiram convencê-la a entregar a criança ao Conselho Tutelar.

“Essa mãe ligou dizendo que o traficante tinha tomado o filho dela e levado para a bocada porque disse que a namorada dele não podia ter filho e iam ficar com a criança. Mas na verdade foi inverso. A mãe estava maltratando a criança. Usando crack na frente dela. A criança já estava doente. E uma senhora que estava cuidando. Nesses anos todos de policial nunca me emocionei tanto com uma ocorrência como aconteceu com esta.”

VEJA VÍDEO ABAIXO.

Comentários