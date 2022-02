Vídeo: Polícia Civil apreende drogas e acusados de tráfico na fronteira do Acre

O caso foi publicado pela imprensa local dia 1 de fevereiro e os vídeos circulam pelas redes sociais na internet.

Nos vídeos, é possível ver os adolescentes exibindo seus trabalho para o trafico de droga via TikTok (Plataforma de rede social via aplicativo mobile). Conhecido como “pisacocas”, os mesmos elaboram seus trabalhos sem receio na região tropical de Cochabamba. O dono da conta “@fortunato737”, escreveu: “Já vamos aos 320 pacotes, temos que completar os 700” fazendo alusão à alegada elaboração de tijolos de massa à base de cocaína. Nos comentários tem pessoas que marcou o Ministério do Governo, a Polícia Boliviana e até o FBI.

Como ele tem mais usuários com histórico de vídeos onde se gabam de ter uma vida fácil e lidar com uma grande quantidade de dinheiro, um deles é “jheysonflores6”, que com seus amigos não passam dos de 22 anos por fotos onde aparece como alunos Escola em 2021.

Além disso, esses jovens mostram como transportam os sacos de coca pelo rio e em caminhonete, intercalado com vídeos de suas saídas para discotecas, concertos de regueton, fragmento de romances méxicanos de narcos e o consumo de bebidas alcoólicas.

Após os vídeos ganharem mídia, A Força Especial de Combate ao Narcotráfico detectou e prendeu dois autores dos vídeos como suspeito de fabricação de drogas. Os dois meninos foram levados para escritórios da Felcn de Cochabamba, onde prestam sua declaração informativa sobre o caso.

Os vídeos relacionados com a aparente produção de droga foi lançado em 25 de janeiro, e o de 22 de outubro de 2021, o mais antigo. A mídia “televisiva” informou que três dos jovens que aparecem nos vídeos foram identificados e dois deles já declaram para esclarecer a origem dos audiovisuais.