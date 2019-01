Vídeo: Porto Acre vive noite de terror com toque de recolher, ameaças e casas incendiadas

três casas foram incendiadas. A pacata Vila do Incra, que fica no município de Porto Acre, distante pouco mais de 20 quilômetros de Rio Branco, vivenciou o que os moradores estão denominando de “uma noite de terror”, ocorrida neste sábado (19), quando pelo menos

A onda dos atentados foi atribuída a uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas na região e pode ter relação com os assassinatos dos jovens Wemerson de Araújo, de 18 anos, e Wenderson Soares, 17. Os dois foram mortos quando participavam do velório de uma senhora, na madrugada de sexta-feira (18). Ainda não se sabe os motivos do crime.