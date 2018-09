Uma festa para ficar na memória de muitos ‘jovens’ da terceira idade que participam dos programas oferecidos pelas prefeituras dos municípios que compõem a regional do Alto Acre. O local escolhido foi o clube do SESC na cidade de Brasiléia e o espaço quase ficou pequeno.

Sob o comando da Secretaria de Ação Social de Brasiléia, desta vez, a exemplo dos municípios de Xapuri e Epitaciolândia em anos anteriores, os anfitriões receberam os convidados com musica e aplausos, criando ainda mais um clima de festa.

“Estamos felizes em poder proporcionar esse encontro entre os idosos do Alto Acre. Cuidar da terceira idade, é cuidar do futuro das pessoas que tanto contribuíram para nossas cidades e Estado como um todo, além de estarmos proporcionando uma qualidade vida para eles. Estamos investindo no nosso Centro do Idoso com atendimentos diversos para eles na área de saúde, tanto na área urbana quanto na rural no km 26 e temos muito mais novidades para breve”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Hoje, são mais de 150 idosos que são beneficiados no município de Brasiléia. Vários programas estão sendo realizados envolvendo secretarias, desde a saúde, ação social, educação e principalmente, na área lazer onde podem se socializar saindo da ociosidade para uma qualidade de vida melhor.

