Com a chegada do período das chuvas aumenta o numero de ocorrência de casos suspeito de Dengue, Zica e Chikungunya, em Epitaciolândia a Secretária de Saúde através do Setor de Controle de Endemias está intensificando as ações para combater o mosquito vetor Aedes aegypti.

Segundo a Coordenadora de Endemias de Epitaciolândia Rosangela Jerônimo, foram constatados casos suspeito em vários pontos da cidade, essas ocorrências acende o sinal de alerta para todos. “Estamos intensificando as ações tendo em vista que em alguns bairros foram notificados casos suspeitos de dengue, por isso, conclamamos a população que faça sua parte mantendo seus quintais limpos para evitar a proliferação do mosquito.”

A coordenadora informou ainda que os Bairros Aeroporto, Satel, Liberdade, Fontinele de Castro e José Hassem foram notificados com casos suspeitos, por isso foram feitas borrifações em pontos para isolamento, alem disso, os agentes estão indo de casa em casa fazendo orientações e eliminando focos e criadouros do Aedes aegypti.

Veja a matéria em vídeo:



1 de 5

Comentários