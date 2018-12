Fechando o mês de novembro a Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu várias ações voltadas ao público; durante todo o mês foram realizados atendimentos voltados à saúde do homem através da campanha Novembro Azul do Ministério da Saúde, abordando principalmente o Câncer de próstata dentre outra problemáticas que atingem os homens. Na quinta-feira dia 29 de novembro, foi realizado uma programação voltada aos moradores do Bairro José Hassem com atendimentos médicos, testes rápidos assim como orientações sobre diversas doenças.

Outra ação de grande impacto foi o MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE realizado no Bairro Aeroporto. Na ocasião foi feito uma arrastão em todas as casas com distribuição de panfletos e orientações aos moradores de como proceder para eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti mosquito transmissor da Dengue, zica e chikungunya. A equipe da prefeitura ganhou o refor especial do pessoa do Exército Brasileiro para visitar as casas em todo o bairro.

Além do mutirão no Bairro Aeroporto o Setor de Controle de Endemias fez palestras e realizou testes rápidos na Escola Raimunda da Cunha Aires para pais e alunos na realização do “DIA DA FAMÍLIA”.

