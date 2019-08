Na noite desta terça-feira, 13, um acidente gravíssimo foi registrado nas proximidades do estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações apuradas até o momento, no interior do veículo estavam 5 pessoas, sendo que quatro destas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá. Já uma outra jovem, que estava entre as vítimas, acabou ficando presa às ferragens e veio a óbito.

As causas do acidente são desconhecidas até o momento. No local, populares informaram que o condutor do veículo perdeu o controle, e acabou colidindo contra um muro e um poste de energia elétrica.

Oficialmente, o nome das vítimas envolvidas no acidente ainda não foram divulgados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, para retirar a jovem que veio a óbito e estava presas às ferragens.

