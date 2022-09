Vini Jr. e Rodrygo são autores de quase 45% dos gols do Real Madrid na temporada

Fechando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Flamengo guardaram as emoções para os minutos finais no Hailé Pinheiro, na noite de hoje (11). A equipe da casa saiu na frente com Diego, aos 34′ do segundo tempo, mas o Rubro-Negro empatou cinco minutos depois, em um lance que foi marcada falta em campo, mas o VAR chamou o árbitro, que mudou a decisão e deu o gol de Matheus França.

desenho da partida foi o que se esperava: o Esmeraldino fechado, tentando explorar o contra-ataque e o Rubro-Negro com mais iniciativa. O time carioca pecou demais na primeira etapa e caiu de rendimento na segunda. O gol do Goiás saiu após uma jogada de Pedro Raul, que deu o passe na medida e abriu caminho para Diego marcar. Já o empate do Fla saiu de uma divida de Léo Pereira com o goleiro Tadeu. Em campo, o juiz assinalou falta do zagueiro. Chamado pelo VAR foi ao monitor e reverteu sua decisão quatro minutos depois, confirmando o gol de Matheus França, que tocou a bola para o gol vazio.

Com a igualdade, o Flamengo perde a vice-liderança e cai para a terceira colocação, com 45 pontos, voltando a ficar nove atrás do líder Palmeiras. Já o Goiás encerra sua série de três vitórias seguidas e continua em nono, com 36 pontos.

Quem foi bem: Pedro Raul

Mesmo sem balançar a rede, o centroavante do Goiás teve mais uma boa exibição. Alto, forte e em boa fase, levou vantagem contra o s zagueiros nas jogadas de pivô, ajudou a armar contragolpes e ainda criou o lance para o gol de Diego.

Quem foi mal: Marinho erra demais

O atacante rubro-negro não se escondeu, mas matou praticamente toda jogada que passou pelos seus pés. Quando teve a chance de concluir, também mandou longe da meta. Saiu de campo aos 17′ da segunda etapa.

