Viralizou: despedida e “gol de bicicleta” de Fred, Rodinei contra o Fla e Hulk pistola com Daronco

Fim de semana no futebol brasileiro ainda teve apagão em jogo entre Palmeiras e Fortaleza, Gatito “batendo roupa” no Botafogo e Lisca subindo no alambrado para comemorar vitória do Sport

Duelo entre as duas maiores torcidas do Brasil, tropeço do líder Palmeiras, clássico entre Atlético-MG e São Paulo…As torcidas desses e de outros clubes que nos perdoem, mas o fim de semana do futebol brasileiro teve um dono: Fred, o Dom Fredón, segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com 199 gols, e ídolo eterno do Tricolor.

O “Rei dos stories”, que se despediu do futebol no último sábado na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, também é quem, merecidamente, abre o Viralizou desta segunda-feira. Até porque, como não poderia deixar de ser em seu último capítulo como jogador profissional, não deixou de nos presentear com alguns memes.

A última entrada em campo. O último apito final

Com os olhos marejados, Fred entrou em campo para a sua despedida do futebol aos 32 minutos do segundo tempo, substituindo o argentino Germán Cano. A emoção tomou conta do Maracanã.

Em campo, o artilheiro correu, se esforçou, mas não conseguiu marcar o seu 200º gol com a camisa Tricolor. Não precisava. A história já estava feita. Agora era o momento de aproveitar e sentir o carinho da torcida.

Fred ainda não definiu quais serão seus próximos passos. Mas durante a partida contra o Ceará se arriscou na função de “profeta” e se deu bem ao prever o primeiro gol do Fluminense, marcado por Cano.

Ou seria de jornalista?

Isso porque, na comemoração, Fred lembrou do jornalista da Rede Globo, Régis Rösing, que se notabilizou ao longo da carreira por antecipar lances de gol na partidas de futebol.

Fred previu gol de Cano, em Fluminense x Ceará — Foto: Reprodução: TV Globo

Calçada da fama, “gol” de bicicleta, festa no Maraca e o apagar das luzes

Após o jogo, as homenagens se intensificaram. O camisa nove deixou sua marca eternizada no Maracanã ao colocar os pés na forma para entrar na Calçada da Fama do estádio, ao lado de outros nomes importantes como Pelé, Garrincha, Zico, Romário e Marta.

Em seguida, o agora ex-atacante, que também é ciclista, marcou o seu último “gol” no estádio. Literalmente, de bicicleta. O que levou os tricolores à loucura.

Fred dá a volta no Maracanã de bicicleta

Após a entrevista coletiva, Fred ainda comandou uma festa na área VIP do Maracanã, só com funcionários e convidados, entre eles o presidente Mário Bittencourt, que pediu para o ex-jogador permanecer no Fluminense. Com direito ao famoso coro cantando por anos nas arquibancadas.

Porém, em algum momento, seria chegada a hora do Adeus. E a uma hora da manhã, na madrugada do domingo, Fred foi flagrado voltando sozinho ao gramado do Maracanã para uma última despedida. Silenciosa. O que estaria pensando o eterno artilheiro?

Voltamos à programação normal

Mas obviamente não só de Fred vive o Viralizou. Até porque o domingo foi recheado de lances com potencial de repercussão nas redes. A começar pela vitória do agora vice-líder Corinthians sobre o Flamengo por 1 a 0, graças a um gol contra bizarro marcado lateral Rodinei.

Os torcedores, obviamente, não perdoaram a falha.

A partida também marcou o jogo de número 600 do goleiro Cássio pelo Corinthians. O goleiro foi eleito o melhor jogador da partida.

Craque do Jogo, Cássio celebra 600 jogos pelo Corinthians: “Para poucos”

Tropeço do Palmeiras no escuro

Já o líder Palmeiras não passou de um empate sem gols contra o lanterna Fortaleza. Jogo que precisou ser encerrado antes do tempo regulamentar por conta de uma queda de energia no Castelão aos 44 minutos do segundo tempo.

Arbitro de Fortaleza e Palmeiras decide encerrar o jogo aos 44 min do 2º tempo após apagão no Castelão

Nas redes, teve quem comemorasse o final do jogo antes do previsto

Quem também tropeçou foi o Atlético-MG, que não saiu de um 0 a 0 contra o São Paulo, no Mineirão, e perdeu a chance de empatar em pontos com o Palmeiras no topo da classificação. E quem não escondeu a irritação com o resultado foi o atacante Hulk, principalmente por conta da arbitragem do árbitro Anderson Daronco.

Hulk, do Atlético-MG, criticou a atuação do árbitro Anderson Daronco — Foto: Pedro Souza

Ao final do jogo, o atleticano reclamou de um suposto pênalti cometido sobre ele e não marcado pela arbitragem. O “duelo” entre o artilheiro do Galo e o árbitro também foi bastante comentado nas redes. Principalmente pela “força” da divergência entre os dois.

Contra o Cuiabá, o Botafogo iria estrear o seu novo patrocinador nos uniformes. Porém, não saiu como o planejado. Por conta de uma obrigação de atuar de branco, apenas o goleiro Gatito Fernandez entrou em campo com a logomarca da empresa parceira do clube.

Jogadores do Botafogo antes de jogo contra o Cuiabá — Foto: Reprodução

E com a bola rolando, o goleiro do Botafogo acabou falhando no primeiro gol do Cuiabá, ao dar rebote após um chute de fora da área. Lance que alguns chamam de “bater roupa”. Ironia? O Botafogo ainda teve dois jogadores expulsos e perdeu por 2 a 0.

Aos 21 min do 1º tempo – gol de dentro da área de Alesson do Cuiabá contra o Botafogo

Protestos contra mudanças na lei

A rodada do Campeonato Brasileiro também foi marcada por protestos contra as mudanças na Lei Geral do Esporte, que contempla todas as normas esportivas do Brasil. Na última quarta-feira, a proposta foi aprovada na Câmera dos Deputados, mas segundo os atletas, ela retira deles direitos trabalhistas.

Na partida entre Fluminense e Ceará, os jogadores dos dois times ficaram sem jogar por 35 segundos em forma de protesto.

Jogadores ficam 35 segundos sem tocar na bola em Fluminense x Ceará

Já no duelo entre Coritiba e Juventude, os jogadores taparam as bocas.

Jogadores de Coritiba e Juventude protestam contra uma alteração na Lei Geral do Esporte

E na Série B teve Lisca no alambrado

A Série B também não ficou de fora do Viralizou. E o responsável por isso foi o técnico Lisca, do Sport, que fez a sua estreia comandando o time pernambucano na Ilha do Retiro e após a vitória por 2 a 0 sobre o Londrina foi comemorar com a torcida, subindo no alambrado.

Técnico Lisca sobe no alambrado da Ilha do Retiro para comemorar vitória do Sport

O treinador repetiu assim, o mesmo gesto que havia feito em 2014, quando era técnico do rival Náutico e venceu um clássico contra o Leão, também na Ilha do Retiro.

Em 2014, Náutico volta a vencer Sport na Ilha após 10 anos e Lisca comemora no alambrado