O Palmeiras segue “nadando de braçadas” no Campeonato Brasileiro. Ao bater o Goiás por 3 a 0 no Allianz Parque, mesmo com uma formação mista, o time abriu seis pontos para o vice-líder Corinthians e chegou a quinta vitória seguida na competição. E qual seria o segredo para esse desempenho?

Bem, essa resposta apenas o elenco e o técnico Abel Ferreira podem dizer. Mas o treinador atiçou ainda mais essa curiosidade ao mandar um bilhete para os jogadores durante a partida.

Esse e outros fatos marcantes da 21ª rodada, como a homenagem do Fluminense ao gênio Jô Soares, torcedor do clube falecido na sexta-feira, e uma lista de golaços estão presentes em mais um Viralizou. Até porque, se caiu nas redes, não é mais segredo.

Segue o líder! É verdade esse bilhete ✍️

Mesmo utilizando uma equipe mista, de olho na partida de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, o Palmeiras não teve dificuldade para vencer o Goiás por 3 a 0. Resultado que começou com um golaço do lateral-direito Mayke, escolhido o melhor em campo.

Aos 18 min do 1º tempo – gol de dentro da área de Mayke do Palmeiras contra o Goiás

“Lateral ‘Craque do Jogo’ não é muito normal, né?”, comenta Mayke, após receber prêmio

Para completar, Raphael Veiga, que voltou a converter um pênalti após três tentativas erradas, e Atuesta deram números finais ao confrontos. E com a vitória já assegurada, o técnico Abel Ferreira usou de uma estratégia curiosa para orientar seu sistema defensivo nos minutos finais. Na base do bilhetinho.

Abel faz circular bilhete com instruções táticas entre o elenco do Palmeiras

Mas nem tudo foi tão belo assim… 🙃

Vitória, golaço, liderança…Tudo foi lindo para o torcedor do Palmeiras no Allianz Parque. Talvez com a exceção de um lance protagonizado pelos jogadores dos dois times aos 33 minutos do primeiro tempo. Um perde e ganha daqueles típicos de um bom e velho rachão. Momento “raiz”.

Quem também teve o que reclamar foi o atacante Wesley, que poderia ter deixado o placar ainda mais elástico contra o Goiás, mas perdeu dois gols em sequência quando o placar ainda estava no 0 a 0.

E ai teve que aguentar a corneta de alguns torcedores. Lembram do bilhete do Abel?

Homenagem a um gênio tricolor 👏👏👏

Na sexta-feira o Brasil perdeu o apresentador, humorista, ator e escritor Jô Soares, que faleceu aos 84 anos. Também apaixonado por futebol, Jô era torcedor declarado do Fluminense. E o clube fez questão de homenageá-lo antes da partida contra o Cuiabá, no Maracanã, com o time entrando em campo com o nome do humorista nas camisas dos jogadores.

Jogadores do Fluminense entraram em campo com homenagem a Jô Soares — Foto: Divulgação

E enquanto a imagem do torcedor ilustre apareceu no telão do Maracanã, com os dizeres “Um beijo do Flu”, em alusão ao famoso bordão “Um beijo do gordo”, os torcedores também fizeram sua reverência gritando “Ah, é Jô Soares”. Muito merecido.

Em campo, o Fluminense também fez bonito e venceu por 1 a 0, com gol do artilheiro Cano, logo no primeiro minuto da partida. O seu 30º na temporada e o 13º no Brasileiro, artilheiro isolado da competição.

Invicto há dez rodadas, o Tricolor está na terceira colocação. Fase tão boa que até o técnico Fernando Diniz mostrou qualidade com a bola no pé. Ou não?

E ele tem só 17 anos…😯

Quem também vem em boa fase no Brasileirão é o Athletico, que, de virada, venceu o Atlético-MG por 3 a 2, em pleno Mineirão. Resultado que levou o Furacão ao G-4 e impôs ao Galo a sua terceira derrota seguida na competição.

E se o uruguaio Canobbio foi o herói do Athletico ao marcar o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo, o garoto Vitor Roque, de apenas 17 anos, foi o destaque da partida, marcando dois gols. O primeiro deles, um golaço.

Teve gol do Gabigol. E provocação também

Antes de voltarem a se enfrentar na Libertadores, Flamengo e Corinthians jogaram no sábado, fora de casa, e tiveram resultados diferentes. No Morumbi, mesmo atuando com um time reserva, reforçado por alguns titulares no segundo tempo, o Rubro-negro bateu o São Paulo por 2 a 0 e chegou a quinta vitória seguida no Brasileiro.

O gol que decretou o placar foi marcado por Gabigol, aos 49 minutos do segundo tempo. E o camisa nove comemorou de uma forma curiosa. Para alguns uma provocação ao são paulino Reinaldo. Tirem suas conclusões.

Já o Corinthians, que também usou um time alternativo, ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis e viu a diferença para o Palmeiras aumentar no domingo. A partida teve uma longa paralisação por conta de sinalizadores acesos pela torcida corintiana.

Quem também teve um importante resultado, mas na parte debaixo da classificação, foi o Fortaleza, que na Arena Castelão venceu o Internacional por 3 a 0. Resultado que foi obtido mesmo com o Tricolor do Pici atuando com um jogador a menos desde os 29 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Romarinho foi expulso por reclamação com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães.

Na leitura labial fica fácil entender o que o jogador falou…

E pra terminar, um bonito gesto 🥰

Na última quarta-feira, uma história emocionou o País. O garoto Miguel, de apenas11 anos, ligou para o 190 para pedir ajuda à Polícia Militar (PM) porque a família estava passando fome.