A vítima de latrocínio ocorrido na noite desde domingo (14), foi identificada como Raimundo Nonato Pessoa, de 55 anos de idade. Segundo foi apurado até o momento, tiveram a localidade invadida por cerca de três bandidos armados e foram rendidos.

O motivo pelo qual os bandidos atiraram contra a vítima, ainda está sendo apurado pelas autoridades. Até o momento, foi levantado que levaram duas caminhonetes e cerca de 10 mil reais do local.

Informações de que a esposa teria sido ferida na ação dos bandidos, foi descartada pelas autoridades policiais.

Um carro do IML se deslocou para o local do sinistro, para resgatar o corpo. As autoridades estão em alerta pelas fronteiras com a Bolívia e o Peru. A vítima seria negociador de gado e esse poderia ser um dos motivos que tenha chamado a atenção dos bandidos.

