“Conheci ele em 2006, a gente namorou quase três anos e, no final de 2008, ficamos noivos. Eu morava em Rio Branco e fui com ele para o interior do estado. Em 2009, eu engravidei. Era tudo muito bom, ele era um príncipe. Mas, depois que a nossa filha nasceu, em 2010, acho que uns três, quatro anos depois, ele foi mudando”, relembra.

Na época, Maria tinha dois filhos que estudavam fora, de 15 e 17 anos, do casamento anterior. Depois, nasceu o terceiro filho, uma menina, filha do agressor, que atualmente tem nove anos. Sem emprego e dependendo financeiramente do então marido, ela conta que aguentou as agressões sozinha.

“Ele me agrediu de todas as formas possíveis. São marcas que ficaram no corpo e na alma, que eu jamais vou esquecer”. Este é o relato de uma mulher de 46 anos que sofreu calada por quase sete anos e que será chamada nesta reportagem de Maria.

Maria é uma das 25 mulheres, CIS e transexuais que estão participando do projeto ‘Amigas da Paz: Elas ao Trabalho’, do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão ligado ao Ministério Público do Acre (MP-AC).

As primeiras agressões foram as psicológicas, mas, levou um tempo até Maria se dar conta de que estava sofrendo violência doméstica. Frases como: “vai fazer comida”, “já que não trabalha e não faz nada tem que trabalhar em casa”, “a casa é minha”, “você não tem capacidade de trabalhar” e “tá com macho”, foram algumas das muitas que ela ouvia diariamente do ex-marido.

“Eu relevava, achava que ele estava cansado, então, foi ficando cada vez mais difícil. A primeira agressão psicológica que eu me dei conta foi quando tive minha filha e saí do hospital. Quando cheguei em casa, ele estava com uns amigos e me mandou fazer almoço. Eu disse que não aguentava, ele falou na frente de todo mundo que eu estava com preguiça e que a casa era dele. Aquelas humilhações na frente de todo mundo e eu, com minha filha recém-nascida no colo, fiquei calada”, desabafa.

Foi então, que as proibições começaram. Maria era autorizada a ir apenas ao supermercado fazer compras para a casa e sempre com supervisão. O ex-marido ligava e controlava o tempo gasto no supermercado.

“Eu disse que queria voltar a estudar e terminar a faculdade, quando casei com ele estava no último período de administração. Ele disse para eu dar um tempo e cuidar da nossa filha e depois não deixou, falou: ‘se for às minhas custas não vai estudar’, aí eu fui levando”.

Até com os outros dois filhos que Maria tinha antes do casamento ela tinha medo de falar. “Se ele me visse no telefone, perguntava com quem eu estava falando e falava: ‘solta isso, tem que me dar atenção’, ‘você não tem nada para falar com eles’. Aquilo foi me dando medo, fui criando receio, se fosse alguém na minha casa eu ficava com medo, fui ficando cada vez mais nervosa, doente”.

“Ele bebia e usava outras coisas. Chegava e ficava me humilhando, puxando briga, dizendo que eu estava com macho, foi quando saí do quarto da minha filha e fui para o nosso, ele foi atrás e eu me tranquei. Ele queria fazer sexo à força, dizia que ia fazer, porque eu era dele e quando eu não deixava, ele dizia que eu tinha outro, foi quando começaram as agressões físicas”.

A vítima conta que o ex-marido foi ficando cada vez mais agressivo e um dia se descontrolou e partiu para cima dela, sem se preocupar com a filha, que dormia no quarto ao lado.

“Nesse dia em que ele me bateu, eu estava deitada, não estava esperando. Ele começou a me chamar de todos os nomes que você possa imaginar. Ele estava na área externa da casa e eu deitada no sofá, respondi e ele veio para cima de mim e me deu um soco. Meu rosto ficou deformado, todo preto, doeu no corpo e na alma, passei uns três dias dentro de casa, nem fui na delegacia, fui dois dias depois”, conta.

Foi então. que Maria se deu conta de que as agressões tinham piorado e começou a temer pela sua vida e a da filha.

“Depois disso, decidi que queria me separar, fui na delegacia, fiz corpo de delito e denunciei. Mas, não teve muito jeito, ele foi solto antes de mim. Eu ainda estava dando o meu depoimento e ele já tinha sido solto”, lamenta.

No total, Maria fala que foram mais de 23 denúncias contra o ex-marido e que o processo, que já rola há seis anos, ainda está em andamento. Atualmente, ela fala que ele está afastado do trabalho para tratamento médico e internado em uma clínica para dependentes químicos fora do Acre.

“Depois que eu denunciei ,piorou muito, ele passou a ir na minha casa, quebrava tudo, minha filha ficava em pânico. Ela perguntava: ‘mamãe, o papai está doente? Ele vai quebrar a casa”‘. Ele destruiu todas as nossas lembranças, fotos dos meus filhos, bens materiais, tudo”.

Ataques virtuais

Após as denúncias, a vítima conta que achou que o ex ia deixá-la em paz, mas foi aí que a perseguição piorou. Ela diz que o homem começou a difamá-la na internet.

“Ele invadiu minha vida de todas as maneiras possíveis, de quando eu era solteira, do meu casamento anterior, o pai dos meus filhos, de um relacionamento que eu tive depois do pai dos meus filhos, tudo. A pior de todas as agressões foi essa, me difamar na internet”, lembra.

Após a violência física, Maria diz que o homem com medo de ela contar para o pai dela, foi para a casa do irmão, que mora fora do estado e, de lá, o ex-cunhado ligou para que ela visse as redes sociais dela que o ex tinha deixado um recado.