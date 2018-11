Cerca e três meses após a entrega de parte do novo hospital do Alto Acre, muitos dos problemas ainda estão sendo solucionados. Motivo de crítica de muitos setores, o atual governador Sebastião Viana batizou o novo prédio com o nome de seu pai; Wildy Viana, deixando o velho Raimundo Chaar para trás.

Poucos dias após a entrega de uma parte, o novo apresentou problemas estruturais e falta de alguns setores. Novamente, após muitas críticas, alguns desses problemas vem sendo solucionado. Está previsto a entrega de mais uma parte em meados de dezembro próximo.

Os moradores que vivem ao redor no novo prédio, procuraram as redes socais para denunciar um problema, considerado grave por pessoas que atuam na área, por apresentar perigo na área de saúde pública.

Um morador registrou e divulgou desabafando: “Queria que todos compartilhasse essas imagens… Isso aqui e nesse novo hospital de brasileia e uma situação bem complicado todos os dias essas sena se repetem aqui eles jogam resto de parto curativos e outros e os cachorros os urubu vem por causa do mal cheiro agente ve os bicho comendo placenta residuo de parto fica fedendo da muitas moscas ai atoridade fassam alguma coisa nos moradores não alguentamos mas essa cebozera jogam isso em outro luga se nao daqui uns dia ta um verdadeiro lixão aqui moram idosos crianças com problema de saude por favo resolvam essa situação”, disse.

As imagens disponibilizadas, mostram o lixo hospitalar espalhados na parte de trás do prédio. O local improvisado, uma caixa feita com filha de alumínio utilizado na cobertura de residências, fica com a parte superior aberta exalando mau cheiro e atraindo animais.

O local para que o lixo descartado fosse colocado, ainda está em fase de finalização. Segundo foi informado, a partir deste sábado, dia 1º, já estará apto para receber resíduos PCC, orgânico e químicos, além de espaço para lavar os carrinhos de transporte.

Não foi possível confirmar, mas, foi comentado que a Vigilância Sanitária já teria visitado o local e pedido providencias. Atualmente, o lixo hospitalar vem sendo coletado por uma empresa contratada. Já o considerado normal, é levado para o lixão pelo caminhão da Prefeitura.

