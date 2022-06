Vôlei: seleção masculina cai diante da Polônia na Liga das Nações

Ascom/Polícia Civil do Acre

Nas primeiras horas da última terça-feira, 21, a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul prendeu A. L. de S. de 39 anos de idade , por força de Mandado de Prisão em desfavor do mesmo pelo cometimento do crime de estupro.

A vitima é moradora das proximidades no mesmo ramal Samaúma e foi forçada a fazer sexo com o autor mediante ameaça.

A prisão de A. L. de S., de 39 anos, foi efetuada pela equipe de agentes da Delegacia Especializada de Atendimento e Mulher e Proteção a Criança e ao Adolescente (DEMPCA) em uma propriedade localizada na zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no km 10 do ramal Samaúma.

A equipe se deslocou por volta das 03h:00min da manhã à zona rural, percorrendo um trecho de ramal e chegando a uma determinada altura que a viatura não mais teria condições de tráfego, quando a equipe foi obrigada a seguir à pé por mais 4 km até localizar e dar cumprimento ao Mandado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários