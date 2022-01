Voo com 7,2 mil doses da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos chega ao Acre

O primeiro lote com 7,2 mil doses da vacina da Pfizer destinada a crianças de 5 a 11 anos chegou ao Acre na noite desta sexta-feira (14), por volta das 22h20 no horário local . A primeira informação é de que o voo da Latam que traria as doses chegaria ao estado acreano na noite de quinta-feira (13), mas o avião pousou sem a carga.

Houve impasse na nova divulgação da data nova, já que Latam, empresa responsável pelo transporte, informou ao g1 que a carga deveria ser enviada a Rio Branco ainda nesta sexta, assim como a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Porém, o Ministério da Saúde passou outra data que seria sábado (15) às 21h50.

As vacinas que chegam neste primeiro momento representam somente 6% do público de crianças que devem ser imunizadas no estado. A estimativa da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) é vacinar aproximadamente 120 mil crianças de 5 a 11 anos.

A previsão inicial era de que as doses chegariam ao Acre na próxima terça-feira (18), segundo informou ao g1 a gerente do PNI estadual, Renata Quiles. Mas, a data foi adiada.

Após a chegada na Central, em Rio Branco, as doses vão estar disponíveis para os municípios do interior do estado de 24 a 48 horas. “A vacinação deve iniciar no interior somente na segunda [17].”

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em 16 de dezembro, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

Casos e internações

No último boletim, divulgado pela Sesacre, nesta sexta-feira (14), o Acre chegou ao número de 89.529 infectados. Foram 285 novos casos em 24 horas. Nenhum óbito foi registrado, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 permaneça 1.854 em todo o estado.

Em todo o estado, há três pessoas internadas nos leitos de UTI do estado, que são, ao todo, 20 – sendo 10 em Rio Branco e mais 10 em Cruzeiro do Sul. A taxa de ocupação de UTI é de 15%.

Mesmo com salto de 171 casos de Covid-19 em dezembro para 804 somente em 13 dias de janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) informou que a vacinação tem reduzido o número de internações no Acre.

Nesta sexta-feira (14), Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC) conta apenas com dois pacientes internados na enfermaria e outros três na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, disse que a vacina tem contribuído para a redução dos casos graves e internações e afirmou que ficam mantidos no estado o uso de máscaras e dos demais cuidados para prevenção da doença. Ela pontuou também que ainda não foi confirmado nenhum caso da variante Ômicron.

Emergência e restrição de testes em Rio Branco

A secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade Vieira, deu coletiva na manhã dessa quinta-feira (13) para anunciar novas medidas com relação ao combate e prevenção de Covid-19 no município. A gestora alertou que a capital acreana está com aumento dos casos e enfrenta a terceira onda de Covid-19, além de um surto de gripe.

A equipe de saúde se reuniu com o promotor Gláucio Ney Shiroma Oshiro para debater novas medidas e foi decidido:

Restringir testes de Covid somente para sintomáticos ;

Convocar cerca de 18 médicos que seguem em greve;

Suspender férias, licença-prêmio e folgas de todos os servidores da Saúde;

Tornar a Unidade Cláudia Vitorino como o segundo ponto de referência para atendimentos de gripe, das 7h às 22h;

Intensificar os atendimentos pelo Telessaúde (O atendimento pode ser feito via telefone, ligando para o (68) 3216-2400, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos finais de semana e feriados, das 8h às 17h, ou por chat nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nesses mesmos horários.

A secretária informou que as decisões foram tomadas em caráter de emergência porque, segundo ela, a capital vem passando por um alto número de casos não só de Covid, mas também de gripe.

Na segunda (10), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, decretou situação de emergência na capital devido ao aumento de casos de gripe e também Covid-19, mesmo sem ter dados exatos sobre esse aumento. O decreto foi publicado na terça (11) no Diário Oficial do estado.

No último boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado nesta quinta-feira (13), o estado acreano registrou, em 24 horas, 431 casos novos de Covid. Ao todo, são 89.244 infectados em todo o estado e deste total 39.154 estão em Rio Branco

Treinamento

As equipes de saúde, tanto da capital como do interior do estado, já começaram a receber capacitação necessária para imunizar esse grupo desde a última sexta-feira (7). O treinamento é feito de forma on-line.

O PNI do Acre tem um cronograma de treinamento das equipes e não haverá cadastramento de crianças. Alguns estados brasileiros fizeram o cadastro de crianças enquanto esperam o envio de doses do governo federal. .

Não será exigida receita médica

O Acre não vai exigir prescrição médica para vacinar crianças entre 5 e 11 contra a Covid-19, segundo a Sesacre. Em dezembro do ano passado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a afirmar que recomendaria a cobrança do documento.

No último dia 5, o Ministério da Saúde divulgou as regras para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos – e abriu mão da exigência de receita médica para imunização desta faixa etária.

De acordo com o governo, a vacinação infantil ocorrerá: