SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

Ao ser questionado sobre a qualidade do ramal Wilson Pinheiro na Transacreana, em Rio Branco, durante o programa Fale com o Governador, na manhã desta segunda-feira (12), o governador Gladson Cameli (Progressistas), ficou furioso e deu um puxão de orelha ao vivo no diretor do Deracre, o engenheiro Ítalo Medeiros pela falta de infraestrutura no local. Segundo ele, o verão está em andamento e os ramos ainda não foram recuperados.

“Realmente você está com razão! Cadê Ítalo? Quero uma resposta sobre essa responsabilidade. O verão está acabando, já era para ás máquinas terem entrado, não pague um real para retirar os produtos do local”, destacou.

Contrariado com a situação, Cameli enfatizou que iria participar do Festival do Açaí em Feijó, porém, foi avisado que a pista de pouso estava cheia de buracos, com isso, cobrou explicações ao diretor do órgão na região.

“Se estão querendo que eu saia daqui e vá lá tapar os buracos da pista, da próxima vez eu mesmo vou fazer isso. Já faz 60 dias que eu peço para tapar esses buracos. Não entendo o porquê de tanta lerdeza”, salientou dizendo:

“Amanhã vou em Feijó e mostrar como se tapa o buraco da pista”, concluiu.

