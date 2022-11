Yuri Alberto supera ídolos como Ronaldo e Tévez pelo Corinthians

O camisa 9 tem a melhor média entre jogadores com mais de oitos jogos com a camisa corintiana desde 2014

Autor do gol que garantiu as duas últimas vitórias do Corinthians, o atacante Yuri Alberto tem impressionado pela quantidade de tentos marcados. O atleta tem a melhor média entre os jogadores com mais de oitos jogos com a camisa corintiana desde 2014: 2,6 tentos por partida.

Ainda em relação a essa estatística, Yuri está na frente de atacantes históricos do Timão, como Liédson (2,2), Luizão (1,3), Nilmar (1,9), Ronaldo (2,0) e Tévez (1,7).



Porém, nem sempre foi assim. Yuri Alberto demorou oito jogos para desencantar pelo Corinthians. Mas quando isso aconteceu, o centroavante já deixou a sua marca três vezes em uma goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, em Itaquera, que classificou o Coringão à semifinal da Copa do Brasil.



Inclusive, Yuri tem se especializado em marcar gols importantes. Além dos três contra o Dragão, pela Copa do Brasil, ele anotou o gol que garantiu a classificação corintiana à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, contra o Flamengo, na última quarta-feira (2).

Emprestado pelo Zenit, da Rússia, até o meio do ano que vem, Yuri Alberto tem o valor fixado em 25 milhões de euros (R$ 124,9 milhões, na cotação atual), caso o Corinthians queira comprá-lo. Se depender de Alessandro, gerente de futebol corintiano, todos os esforços do clube no momento devem ser pela permanência do camisa 9.

“Existe, na verdade, a intenção e uma vontade gigantesca do Corinthians em fazer todos os esforços possíveis para a permanência do Yuri, um atacante jovem, excelente tecnicamente falando, artilheiro… Se há alguma força do Corinthians hoje no mercado, ela tem que ser voltada completamente ao Yuri Alberto”, afirmou Alessandro sobre Yuri, que reforçou seu desejo em ficar no clube do Parque São Jorge.



“Eu estou muito ambientado no clube, né? Funcionários, jogadores… Desde o meu primeiro dia aqui, me acolheram muito bem. O meu desejo é de ficar”, afirmou Yuri.



A diretoria corintiana tem preparado uma engenharia financeira para ter o atleta em definitivo, e isso envolverá a cessão do goleiro Ivan e do atacante Gustavo Mantuan, que estão emprestado ao clube russo. Ainda assim, o Timão terá que desembolsar um valor aproximado em 10 milhões de euros (R$ 49,97 milhões, na cotação atual). A possibilidade de envolver mais um atleta no pacote para abater ou, pelo menos, minimizar o valor é discutida.

