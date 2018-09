Cantada em prosa e verso como a redenção da economia do Acre pelo atual governo, o espaço físico da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), no município de Senador Guiomard, encontra-se no mais completo abandono.

Divulgado a peso de ouro pelo governo do estado na mídia, o discurso do governo petista de que o Acre seria um grande exportador por meio dos portos da Bolívia e do Peru, atravessando o Pacífico em busca dos mercados dos países asiáticos, mostrou-se uma grande falácia, um grande engodo.

O local onde deveria funcionar a ZPE está abandonado e desmoronando, consumindo um valor considerável de recursos, desperdiçados como se o Acre fosse um estado rico e de economia pujante.

No final de semana um internauta postou um vídeo mostrando a situação do local destinado ao funcionamento da ZPE, que nunca chegou a exportar sequer um maço de cheiro verde produzido no estado.

Em 2011, quando foi criada, o governo chegou a anunciar que 2.5 mil empregos seriam criados com a instalação da ZPE. Passados dezessete anos, a instalação, de fato, da zona de exportação deverá ficar por conta do próximo governo.